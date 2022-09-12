В Эстонии удивились решением Финляндии не запрещать въезд россиянам

Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк в понедельник, 12 сентября, заявила, что удивлена, почему Финляндия не вводит полный запрет на выдачу виз россиянам по примеру стран Прибалтики и Польши, – сообщает финская газета Iltalehti.

В своем аккаунте в Твиттер Райк написала: «Финские политики публично заявляли о том, как важно запретить российский туризм по соображениям безопасности и морали. И, кажется, запрет пользуется значительной поддержкой в финском обществе. Я озадачена решением властей Финляндии. Ссылки на финские законы здесь не убедительны».

Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что страна не готовит запрет на въезд для граждан России, поскольку чиновникам всегда важно строго соблюдать законы.

В Твиттере Таннер написал: «Верховенство закона предполагает, чтобы каждое заявление на получение визы и каждый въезжающий в страну оценивались в каждом конкретном случае в соответствии с точными критериями, установленными законом. Не коллективно и не произвольно. Произвольно использовать власть нельзя. Финские власти не считают, что каждый гражданин России представляет угрозу общественному порядку или безопасности».

Таллинн, Иван Бабурин

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