Финским магазинам запретили продавать санкционку россиянам

Министерство иностранных дел Финляндии рекомендовало проверять паспорт покупателя при продаже товаров, которые входят в санкционный список. Таким образом, внешнеполитическое ведомство предлагает отказывать в покупке россиянам, которые хотят что-либо приобрести в обход санкций.

«Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ», – приводит пояснения финского МИД общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

В министерстве понимают, что порой бывает трудно определить, поедет ли товар в Россию или остается в Финляндии, если только клиент не приобретает что-либо в качестве беспошлинной покупки. В каждом конкретном случае необходимо принимать решение индивидуально, добавили дипломаты.

Ранее финская таможня ввела усиленный досмотр пассажиров на финско-российской границе на предмет нарушения санкций, введенных Евросоюзом. При этом список товаров, запрещенных к вывозу, постоянно пополняется.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»