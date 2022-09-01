Токаев предложил провести досрочные выборы президента и парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести перезагрузку государственного управления. Для этого осенью 2022 года пройдут внеочередные президентские выборы, а в первой половине 2023 года – выборы в парламент.

Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2024 году, а парламент планировалось переизбрать в 2025 году. Токаев представил новую стратегию развития страны, затронувшую и основные государственные институты.

«Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней – в первой половине следующего года», – сказал президент в послании народу страны.

Текст опубликован на сайте казахского главы государства.

Токаев также призвал изменить срок пребывания президента на посту и отменить возможность переизбрания.

«Предлагаю установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания. Это достаточный период для реализации любой амбициозной программы и обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев возглавлял сенат, а в марте 2019 года принял полномочия главы страны после того, как их сложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В июне того же года 70,96% проголосовавших избирателей избрали Токаева президентом на пять лет.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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