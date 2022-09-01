МИД Китая обвинил США в технологической блокаде

США занимаются технологической блокадой, ограничивая продажу компьютерных чипов в Россию и Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он подчеркнул, что все попытки Штатов монополизировать передовые технологии, сохранить свое технологическое доминирование и разрушить глобальные цепочки производства обречены на провал.

Дипломат назвал подход Вашингтона типичным для технологической гегемонии. «США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной мощью и пытаются использовать свои технологические преимущества для сдерживания и подавления развития стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Ван Вэньбинь также заявил, что действия США «нарушают правила рыночной экономики и международный торгово-экономический порядок, а также подрывают стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок».

«Китай решительно выступает против этого», – подчеркнул он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США ввели ограничения на продажу России и Китаю чипов для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Компаниям-производителям теперь требуется наличие экспортной лицензии, чтобы продавать за границу два вида высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. По мнению Вашингтона, нововведение ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией.

Пекин, Наталья Петрова

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