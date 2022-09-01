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Четверг, 1 сентября 2022, 08:17 мск

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США ограничили продажу России и Китаю чипов для суперкомпьютеров

Фото: FreePik

Власти США ввели ограничения на продажу России и Китаю чипов для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Об этом сообщает The New York Times.

Компаниям-производителям теперь требуется наличие экспортной лицензии, чтобы продавать за границу два вида высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Нововведение ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией, считают в Вашингтоне.

Изначально такие чипы были разработаны для видеоигр, но в последнее десятилетие они широко применяются в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными, а также IT-корпорациями для распознавания речи и объектов на фотографиях.

Вместе с тем, микропроцессоры применяют и спецслужбы для сбора разведданных, а также оборонный комплекс при разработке вооружений, а искусственный интеллект и нейросети используются для таких целей, как идентификация лиц на видео.

Напомним, ранее компания Nvidia заявила, что покидает российский рынок, при этом продолжила работу с КНР. В свою очередь AMD ограничила продажи в РФ и Китай одной из самых высокопроизводительных видеокарт.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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