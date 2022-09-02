В ФРГ оппозиция раскритиковала главу МИД за безусловную поддержку Украины

Представители оппозиционных партий в ФРГ раскритиковали заявление министра иностранных дел страны Анналены Бербок о безусловной поддержке Украины. Некоторые призвали отправить главу МИД в отставку.

Напомним, Бербок заявила, что Германия продолжит поддерживать киевский режим, и сама министр выполнит обещания помогать украинцам. «Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание украинцам», – сказала политик.

Представитель «Левой партии» Севим Дагделен отметила, что Бербок «отвергает дипломатию» в то время, как 77% немцев ратуют за переговоры как способ завершить конфликт. Депутат от «Левых» в бундестаге Сара Вагенкнехт назвала главу МИД «опасностью» для Германии.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель высказалась жестче, указав, что подобным политикам не место в МИД.

«Необходима отставка министра иностранных дел. Тому, кто плюет на интересы избирателей ФРГ, не место в МИД. Нам нужен министр, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной», – написала Вайдель в сервисе микроблогов.

Представитель ХДС «Христианско-демократического союза» Норберт Реттген призвал Бербок отказаться от ультиматума к собственным гражданам, а просто приготовить хорошие аргументы. «Это ненужное издевательство над героизмом», – написал политик в блоге.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после выступления немецкой коллеги отметил, что «русофобская одержимость» принимает странные формы. А заявление Анналены Бербок министр с улыбкой назвал «фантастическим признанием».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Первоначально Киев согласился на переговоры, добивших прекращения огня, но отказался от всех предложений Москвы. Позже украинская делегация самоустранилась от переговорного процесса.

Берлин, Наталья Рязанова

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