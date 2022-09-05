Иран обещал решить энергопроблемы Европы в обмен на СВПД

Иран готов нарастить поставки своей продукции в Европу после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Тогда Иран выйдет из-под санкций и сможет удовлетворить потребности европейских стран в энергоносителях, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Если переговоры будут завершены и санкции будут сняты, то Иран может стать поставщиком большей части потребностей Европы, особенно в энергоресурсах. Надеемся, соглашение будет заключено, и Иран сможет играть более эффективную роль в обеспечении энергией стран мира и Европы», – цитирует дипломата агентство Fars.

Ранее в Евросоюзе назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по восстановлению ядерной сделки. США направило свою позицию иранским властям, которые продолжают изучать документы.

Российская делегация после переговоров с ЕС и Ираном по СВПД ожидала, что санкции против Ирана будут отменены в начале сентября. Дипломаты предположили, что США пытается решить с Ираном другие проблемы параллельно с восстановлением СВПД и этим объясняется низкая скорость принятия решений.

Тегеран, Наталья Рязанова

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