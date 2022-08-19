Санкции против Ирана могут быть отменены до 1 сентября, – постпред РФ Ульянов

Договоренность о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнута в ближайшие дни. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня на онлайн-брифинге в Москве. По его мнению, послабления по иранской нефти будут постепенными и не окажут критического влияния на рынок.

«Мое ощущение, что договоренность о восстановлении статус-кво (СВПД) по состоянию на 16-й год может быть достигнута буквально в ближайшие дни», – отметил Ульянов.

По его словам, переговоры по документу, в котором «нет воды и лозунгов», начались в апреле прошлого года и близки к завершению. «Сформулированы, в том числе и политические задачи, и проблемы чрезвычайно конкретно. Это касается и отмены антииранских санкций, которые носят экстерриториальный характер, и были введены США. Это касается и возвращения Ирана к прежнему состоянию своей ядерной программы, которая имела место до того, как [предыдущий президент США Дональд] Трамп попытался эту сделку разорвать», – пояснил он.

«По мере того, как мы вели переговоры, становилось все более понятно, насколько это непростые задачи – в одночасье развернуть все назад не получается. Поэтому, если договоренность о восстановлении СВПД будет достигнута до 1 сентября, то есть в ближайшие дни, как хотелось бы надеяться, то реально мы вернемся к прежнему состоянию только где-то в середине февраля», – уточнил дипломат.

Ульянов обратил внимание, что «мяч сейчас находится на американской стороне поля», и США пока не отреагировали. «Не знаю, с чем это связано, свои карты они не раскрывают. Даже возникает мысль, что они хотят одновременно решить какие-то другие проблемы во взаимоотношениях с Ираном, не имеющие отношения к тексту», – полагает он.

При этом дипломат отметил, что не видит особого влияния на нефтяной рынок от снятия санкций с иранских углеводородов. «Если они (переговоры) завершатся достижением договоренностей, то начнутся послабления в отношении иранской нефти. Вначале небольшие, где-то может в ноябре, если опять-таки мы до 1 сентября заключим сделку. А потом американские ограничения фактически будут полностью сняты… Ирану потребуется в следующем году попытаться несколько модернизировать свою нефтяную отрасль, которая за годы санкций пришла не в самое лучшее состояние. И тогда, по оценкам, через какое-то время, в следующем году, может быть, Иран сможет производить не 2,5 млн, а 3,9 – это максимум, по оценкам экспертов. Это означает в практическом плане, что на мировой нефтяной рынок поступит дополнительно 1 млн с небольшим баррелей нефти. Это немножко больше 1% мирового производства», – отметил он.

«Выглядит это как-бы не как слишком радикальные изменения. Хотя я отлично понимаю, что прогнозы в этой сфере далеко не всегда оказываются обоснованными. Но 1-1,5% – это не нечто фантастическое, что могло бы обрушить цены неожиданно… Тем более, что все это будет происходить плавно. Так что – мое личное мнение, не специалиста по нефти, но человека, который занимается иранской программой, мне кажется, что риски здесь не должны быть слишком велики», – заключил Ульянов.

Ранее сообщалось, что 8 августа координатором от ЕС был представлен окончательный текст соглашения по СВПД. 15 августа Иран направил в ЕС ответ на подготовленный документ, детали которого не разглашаются.

СВПД был подписан в 2015 году для преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы между Тегераном и «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп вышел из договора. Нынешний глава Белого Дом Джо Байден шел на выборы с намерением вернуться в ядерную сделку с Ираном. С апреля прошлого года в Вене идут переговоры с Тегераном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

Москва, Мария Соколова

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