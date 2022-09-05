«Пена схлынет»: Путин уверен в возобновлении международного сотрудничества России

Мешающая работе в международном формате «политическая пена» вскоре спадет, уверен президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул важность совместного решения странами глобальных вопросов, среди которых проблемы экологии.

«Эта политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно, схлынет. Международное сотрудничество в сфере экологии будет продолжено, также, как и сотрудничество по некоторым направлением в космосе, сокращению вооружений. Это неизбежно», – сказал президент на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».

Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул важность экологических проблем, поскольку они оказывают глобальное влияние. Он привел в пример остров из пластика в 1,5 млн кв. км в Тихом океане.

«Ясно, что это деятельность человека, от этого уже никуда не деться и никому не отвертеться, кто создаёт такие проблемы. А с этим связаны вопросы глобального характера. Совершенно очевидно, что эти вопросы требуют особого внимания», – отметил глава государства.

Президент допустил, что часто озвучиваемые угрозы вымирания человечества из-за экологических проблем могут быть не просто угрозами.

«Мы очень часто слышим тревожные сигналы о том, что если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само – как часть природы – просто может прекратить существование. На самом деле, может быть, так оно и есть», – сказал Путин.

Москва, Наталья Рязанова

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