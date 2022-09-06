В МИД России обозначили сроки сохранения безвизового режима для граждан Украины

Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Дипломат при этом отметил, что Россия обсуждает ответные меры на введение Киевом визового режима. Какими будут ответные шаги Москвы, он не уточнил.

«Мы обязаны учитывать несколько факторов, в том числе гуманитарных», – сообщил Руденко, передает РИА «Новости». Речь идет о ситуации с беженцами, а также с теми, кто имеет родственников в России.

«До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз», – заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля. В МИД России заявили, что Москва ответит, «исходя из российских национальных интересов».

Москва, Наталья Петрова

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