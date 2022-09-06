В МИД РФ заверили, что Балтика не станет внутренним морем НАТО

Заявления Таллина о создании «внутреннего моря НАТО» на Балтике абсурдны, считает директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Никто не сможет лишить Россию статуса страны Балтийского моря.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал закрыть Балтийское море для российских кораблей. Для этого Эстонии и Финляндии нужно интегрировать ракетные комплексы береговой охраны. И после принятия Финляндии в НАТО Балтика якобы станет внутренним морем стран альянса.

«Любому здравомыслящему человеку очевидна абсурдность такого заявления. Никто не сможет лишить Россию ее статуса государства Балтийского моря, который наша страна получила задолго до того, как Эстония возникла как субъект международной политики», – сказал Сергей Беляев в беседе с РИА Новости.

Он назвал спекуляцией заявления о возможном закрытии Балтики для российских кораблей. Дипломат заверил, что Россия отреагирует на реальные угрозы, а не на «популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Сейчас проходит ратификация протоколов о присоединении стран к альянсу. 3 августа сенат Конгресса США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к блоку НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

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