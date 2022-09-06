Турция предупредила Грецию об ударе «в любой момент»

Турция готова в любой момент ударить по Греции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он уверен, что предупреждение заставит Афины более вдумчиво отнестись к отношениям с Турцией.

«Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае в любой момент может быть нанесен удар. В Афинах осведомлены о решимости Турции и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе», – приводит слова президента агентство Anadolu.

В последнее время отношения между Турцией и Грецией заметно обострились. Эрдоган заявил, что Греция активацией С-300 для преследования турецких самолетов бросила вызов НАТО и партнерам по альянсу.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»