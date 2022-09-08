Венгрию убедили не требовать снятия санкций с трех российских миллиардеров

Венгрия временно отказалась от собственного требования к ЕС исключить из санкционного списка трех российских бизнесменов: Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов. Отмечается, что позиция Венгрии грозила сорвать продление антироссийских санкций.

По сведениям издания, Чехия, которая председательствует в Совете Евросоюза, достигла соглашения с Будапештом по этому вопросу, чтобы избежать блокировки продления рестрикций против России. Венгрия согласилась отложить обсуждение этой темы до того момента, когда санкционный список должен быть продлен в следующий раз.

Накануне Politico сообщило о просьбе Венгрии к ЕС об исключении Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова из «черного» списка Евросоюза. Отмечалось, что Будапешт также настаивает на расширении исключений по санкциям по части предоставления гуманитарной помощи. В случае отказа Венгрия может заблокировать продление санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине, указывало издание. Европейские чиновники увидели в требовании Будапешта попытку найти лазейку в санкциях против РФ в условиях ужесточения рестрикций.

Усманов, Авен и Рашников были включены в санкционные списки ЕС в феврале и марте этого года после начала российской спецоперации на Украине. Миллиардеры оспорили в суде попадание под ограничительные меры.

Москва, Наталья Петрова

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