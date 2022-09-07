Венгрия требует от ЕС снятия санкций с трех российских бизнесменов

Венгрия обратилась к ЕС с просьбой исключить из антироссийских санкционных списков трех бизнесменов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников.

Также Будапешт настаивает на расширении исключений по санкциям по части предоставления гуманитарной помощи. В случае отказа Венгрия может заблокировать продление санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине, пишет издание.

Отмечается, что другие страны – члены ЕС увидели в требовании Будапешта попытку найти лазейку в санкциях против РФ в условиях ужесточения рестрикций. Как пишет издание, этот шаг Венгрии привел в ярость другие страны европейского сообщества.

В статье указывается, что у Евросоюза есть крайний срок 15 сентября, чтобы возобновить свои ограничительные меры в отношении лиц, которые попали под санкции после 24 февраля. Внутри ЕС продление рестрикций рассматривалось как техническая формальность, как это было с предыдущими санкциями против России из-за Украины с 2014 года. Однако сейчас в этот процесс вмешалась Венгрия.

Инициативу Будапешта посланники стран – членов ЕС обсудят 7 сентября.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что ЕС примет совместное решение по санкционному списку. «Санкционные списки ЕС постоянно пересматриваются, снова и снова возникают опасения, что включение определенных лиц или организаций в санкционный список недостаточно обосновано», – написал он в Твиттере.

После начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада ввели масштабные санкции в отношении РФ. В санкционные списки попало множество российских бизнесменов и юридических лиц. Их финансовые активы и недвижимость были арестованы. По данным СМИ, Усманов, Авен и Рашников оспорили в суде свое попадание под ограничительные меры.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»