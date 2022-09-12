В Кремле ответили на вопрос об отводе российских войск с территории ЗАЭС

В настоящее время речи об отводе российских войск от Запорожской АЭС не идет, главное сейчас – вынудить Киев прекратить обстрелы атомной станции. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва по просьбе МАГАТЭ отвести войска с территории Запорожской атомной электростанции.

«Сейчас идет речь о главном – вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что Москва по-прежнему призывает все страны «употребить свое влияние» на украинскую сторону, чтобы прекратить обстрелы, продолжающиеся ежедневно.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 1 сентября город Энергодар и территория ЗАЭС 26 раз подвергались артобстрелам со стороны ВСУ. В результате ударов по трансформаторной подстанции 6 сентября и ЛЭП 8 сентября Энергодар дважды оставался без электроснабжения.

Между тем, гендиректор МАГАТЭ Гросси сегодня, 12 сентября, сообщил о начале консультаций с Россией и Украиной по вопросу создания вокруг ЗАЭС зоны ядерной и физической безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. По его словам, обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, под угрозой – реакторы и помещения для хранения отработанного топлива.

Напомним, в ночь на 11 сентября был отключен последний остающийся в работе шестой блок Запорожской АЭС. В результате станция полностью остановлена. Решение об остановке было принято после прицельных обстрелов со стороны ВСУ, в результате чего были перебиты все линии электропередачи, по которым сгенерированная на АЭС электроэнергия поступала в систему, объяснили в ВГА Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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