Запорожская АЭС остановлена полностью

Сегодня ночью остановлен шестой блок Запорожской АЭС. Как сообщил ТАСС председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отключение реактора прошло под контролем, остается возможность его перезапуска.

Эту информацию подтвердил «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», – сказал он.

По словам Рогова, атомная станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности – от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1 000 МВт. «Это очень вредно, потому было принято такое решение [об остановке энергоблока]. Что будет дальше – сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Рогов также пояснил, что решение об остановке было принято после прицельных обстрелов с украинской стороны, в результате чего были перебиты все линии электропередачи, по которым сгенерированная на АЭС электроэнергия поступала в систему. «Единственная линия, которая осталась на подконтрольные официальному Киеву территории, не принимает электроэнергию на протяжении нескольких дней. Специально, чтобы был нанесен ущерб атомной станции, чтобы вышла из строя турбина, [чтобы] с энергоблоком и с реактором были проблемы», – добавил он.

Стоит отметить, что шестой энергоблок оставался единственным функционирующим на Запорожской АЭС. Пятый энергоблок ЗАЭС был аварийно остановлен ранее также после обстрелов украинских войск.

Запорожье, Светлана Антонова

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