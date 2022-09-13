Анкара требует от Киева объяснений из-за призывов ввести санкции против турецких бизнесменов

На Украине началась агитационная кампания против турецких предпринимателей и банков. Анкара ждет разъяснений от Киева. Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее в Киеве прозвучали призывы ввести санкции в отношении турецких бизнесменов и банков. Киевский режим недоволен тем, что Анкара не поддерживает антироссийские ограничения, введенные западными странами. В частности, в «черный список» попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.

«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. С аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается», – говорится в статье.

Москва неоднократно называла Анкару важным политическим партнером России и дружественной страной. Турция не присоединилась к западным антироссийским санкциям и фактически проводит суверенную, самостоятельную внешнюю политику.

Анкара, Зоя Осколкова

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