Фон дер Ляйен призвала европейцев отправлять счета за свет и газ в Москву

Увеличившиеся счета за газ и электроэнергию нужно отправлять в Россию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пленарной сессии Европарламента в ответ на критику из-за роста цен на энергоносители в странах Евросоюза.

Французский евродепутат Манон Обри в ходе дебатов в Европарламенте продемонстрировала главе ЕК возросшие счета за газ и свет, которые ей прислали соотечественники. Она отметила, что французы не знают, смогут ли они заплатить за отопление и хватит ли им денег на еду этой зимой.

Обри возложила на фон дер Ляйен ответственность за сложившейся энергетический кризис, который больно ударил на простых жителях Европы. При этом политик обратила внимание на выросшие дивиденды акционеров крупнейших компаний. «Этот кризис… является результатом далеко не только лишь ужасного конфликта на Украине. Это продукт экономической системы, провалы которой вы сейчас вынуждены констатировать», – подчеркнула евродепутат.

«С самого начала своего мандата вы превозносите блага рынка. Сегодня мы видим результаты этой деятельности, иллюстрирующие кризис вашей системы мышления: Евросоюз опустился до того, что держит пальцы скрещенными, опасаясь,чтобы отключения света этой зимой происходили не слишком часто и чтобы у людей еще остались средства на оплату электричества и отопления», – резюмировала Обри.

Глава ЕК в ответ предложила отправлять счета за свет и газ в Россию. «Счета, которые вы показали нам, – да, как говорят французы, они «невыносимы». Это правда. Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Ранее в ходе своей речи в Европарламенте руководитель Еврокомиссии предупредила, что «предстоящие месяцы будут непростыми». Она при этом подчеркнула, что европейским семьям и предприятиям, столкнувшимся с серьезными финансовыми трудностями, нужно потерпеть «ради Украины» и будущего не только Европы, но и всего мира. Фон дер Ляйен заявила о «непоколебимой солидарности» Европы с Киевом. «Сейчас самое время для решимости, а не для умиротворения», – заключила она.

Страсбург, Наталья Петрова

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