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Среда, 14 сентября 2022, 11:26 мск

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Глава Еврокомиссии призвала к ужесточению антироссийских санкций

Фото: официальный сайт Еврокомиссии

Европа должна сплотиться и проявить решимость, поддержать Украину и усилить санкции в отношении России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. С самого первого дня Европа была на стороне Украины. С оружием. С деньгами. С гостеприимством для беженцев. И с самыми жесткими санкциями, которые когда-либо видел мир», – отметила Фон дер Ляйен.

По ее словам, финансовый сектор России находится в кризисе, а ограничения, введенные против РФ, нельзя отменять. «Настало время проявить решимость, а не молчаливость», – добавила глава Еврокомиссии.

«Это война с нашей энергией, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война с нашим будущим. Это автократия против демократии. И я здесь с верой в то, что Путин потерпит неудачу, и Европа победит», – подчеркнула политик.

Сейчас члены Европарламента собрались в Страсбурге, чтобы обсудить инициативы, которые помогут ЕС противостоять текущему кризису и ускорят обретение независимости от импорта энергоресурсов из России. Отмечается, что на заседании также будет присутствовать супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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