Москва предостерегла США от поставок Киеву ракет большой дальности

Поставки ракет большой дальности Украине сделают США стороной конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если Вашингтон примет решение о поставке Украине ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», – сказала Захарова, чьи слова приводит РИА «Новости».

При таком сценарии Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными нам средствами, подчеркнула она.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ отождествила возможные поставки ракет большой дальности Киеву с ситуацией, когда в европейских странах размещались бы американские наземные ракеты, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на территории России.

Захарова добавила, что подобное безответственное решение США «будет иметь крайне дестабилизирующий характер», способствовать еще большему нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. «Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире», – констатировала она. «Это мы видим в различных регионах мира – в Азии, Евразии, Европе, Африке», – сказала Захарова.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Киев будет требовать от США баллистических ракет ATACMS с дальностью применения до 300 км. Эти ракеты перечислены в списке запросов Украины по поставкам вооружений, необходимых для поддержки наступательных действий в следующем году. Документ уже представлен членам Конгресса США. Всего в список вошли 29 наименований вооружений, в том числе танки, беспилотники, снаряды для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon.

Ранее США отказались предоставить киевскому режиму ракеты ATACMS, опасаюсь, что ВСУ могут использовать ее для нанесения ударов по российской территории.

Москва, Наталья Петрова

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