Боррель призвал к борьбе с противниками военной поддержки Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает необходимым начать борьбу с противниками оказания военной помощи Украине. Политик в интервью El Mundo признал, что часть европейского общества не желает больше поддерживать Украину из-за энергокризиса и роста цен. Он призвал бороться с таким образом мыслей.

«Они хотят прекратить кризис, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей», – сказал Боррель, отметив, что сейчас нельзя давать слабину.

По его мнению, европейцы должны полностью и беспрекословно поддерживать Украину в военной сфере.

Боррель убежден, что «застрявшая» дипломатия не поможет оставить украинский конфликт. Он заявил, что всё решится на поле боя, подчеркнув при этом, что «не хочет войны».

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что ЕС «как можно скорее» хотел бы мирных переговоров по Украине.

Москва, Наталья Петрова

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