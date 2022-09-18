Австралия не будет закрывать въезд в страну туристам из России

Австралия не планирует введение запрета на въезд для туристов из России в рамках санкций. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

По его словам, введенные Канберрой санкции направлены не на российских граждан, а на правительство России. «Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», – сказал Марлес в эфире телеканала ABC.

В рамках санкционного давления на Россию из-за спецоперации на Украине Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Латвия, Литва, Эстония и Польша введут с 19 сентября запрет на въезд для граждан РФ. Эти страны не будут пускать россиян даже с шенгенскими визами, которые выданы третьими странами.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»