Байден пообещал защитить Тайвань при вторжении Китая

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае нападения Китая.

«Да, если действительно произойдет беспрецедентная атака», – сказал американский президент в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о готовности США применить силу для защиты острова в случае агрессии со стороны Китая.

В то же время Байден отметил, что США, несмотря на сотрудничество с Тайванем, проводят политику «одного Китая» и не поддерживают идею независимости острова. «Мы не поощряем стремление Тайваня к независимости», – утверждает Байден.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС осудил провокации США вокруг Тайваня, подчеркнув, что Москва «на деле придерживаемся принципа одного Китая».

Вашингтон, Наталья Петрова

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