российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 сентября 2022, 10:05 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Байден пообещал защитить Тайвань при вторжении Китая

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае нападения Китая.

«Да, если действительно произойдет беспрецедентная атака», – сказал американский президент в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о готовности США применить силу для защиты острова в случае агрессии со стороны Китая.

В то же время Байден отметил, что США, несмотря на сотрудничество с Тайванем, проводят политику «одного Китая» и не поддерживают идею независимости острова. «Мы не поощряем стремление Тайваня к независимости», – утверждает Байден.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС осудил провокации США вокруг Тайваня, подчеркнув, что Москва «на деле придерживаемся принципа одного Китая».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Байден удивил Белый дом заявлением о конце пандемии Covid-19 / Военачальники Пентагона против поставок Украине дальнобойных ракет – NBC / Из-за США у россиян остается все меньше способов оплаты за рубежом / Хаос и «зеленый» пузырь: англосаксы готовят разрушение системы международной торговли и энергетики / США намерены защищать Японию с применением ядерного оружия / В США полицейские застрелили мужчину, который позвал их на помощь / Производители сланцевого газа в США не смогут резко нарастить поставки в Европу / ООН: вероятность ядерного конфликта в мире достигла уровня Карибского кризиса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,