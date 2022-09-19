В ФРГ пригрозили Турции санкциями за вступление в ШОС

Турция должна нести экономические ограничения за проводимую ею политику сближения с Россией, считает бывший министр ФРГ по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юрген Триттин.

Политик отметил, что Анкара делает для обхода антироссийских санкций даже больше, чем Китай. Новым поводом для возмущения стало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении страны стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном. Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», – приводит слова Юргена Триттина Die Welt.

Напомним, на Украине началась агитационная кампания против турецких предпринимателей и банков за отказ поддержать антироссийские санкции. В августе 2022 года Турция достигла рекорда в поставках товаров в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 527 тысяч долларов США.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия объявила о намерении вступить в ШОС. Иран подписал меморандум об обязательствах в организации, что станет шагом к членству. Египет и Катар подписали меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу с ШОС.

Берлин, Наталья Рязанова

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