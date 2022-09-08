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Четверг, 8 сентября 2022, 13:48 мск

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Турция установила абсолютный рекорд по экспорту товаров в Россию

В августе 2022 году Турция резко нарастила поставки товаров в Россию и установила рекорд по этому показателю за всю историю российско-турецких отношений. Об этом свидетельствуют данные Ассамблеи экспортеров страны.

«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 миллионов 527 тысяч долларов США», – говорится в заявлении Ассамблеи.

По сравнению с прошлым годом объем экспорта вырос на 87,2%. По мнению аналитиков, это произошло из-за антироссийских санкций. Ограничения западных стран привели к тому, что российские импортеры стали искать более надежных поставщиков.

Вместе с тем, вырос и общий показатель экспорта Турции. В августе он увеличился на 13,1% и составил 21,3 млрд долларов, передает ТАСС.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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