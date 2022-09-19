Главу ЛНР призвали незамедлительно провести референдум о присоединении к России

Референдум о незамедлительном вхождении в состав России, призвала главу ЛНР Леонида Пасечника и Народный совет республики в понедельник 19 сентября Общественная палата региона, – сообщают СМИ.

В заявлении Общественной палаты ЛНР говорится, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.

«Киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили местное население, а также укрепили его волю и веру. Исходя из этого, есть уверенность в том, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму, – заявили в ОП ЛНР.

Луганск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»