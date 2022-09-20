Лондон решил выделить Киеву еще $2,6 млрд поддержки

Великобритания планирует выделить не менее $2,6 млрд на поддержку Украине в 2023 году. Об этом британский премьер-министр Лиз Трасс объявит во время визита в США, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что такую же сумму Лондон потратил на поддержку Киева в 2022 году. В следующем году размер помощи может быть увеличен.

Поездка в США станет первым зарубежным вояжем Трасс в должности премьер-министра. Она проведет переговоры с президентами США Джо Байденом и Франции Эммануэлем Макроном. 21 сентября запланировано выступление Трасс на Генассамблее ООН.

Аналитики предсказали Великобритании скорое вымаливание кредита у Международного валютного фонда. Риск экономического и финансового краха Лондона все растет на фоне недальновидной политики в области энергетики.

Лондон, Наталья Рязанова

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