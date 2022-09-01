Лондону предсказали бедность и кредит от МВФ

Риск экономического и финансового краха Великобритании все выше. Ей грозит вымаливание кредита у Международного валютного фонда из-за недальновидной политики в области энергетики, считает колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит.

«Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ», – написал Хит.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с периодом Великой депрессии 1930-х годов. Хит подсчитал, что с учетом роста цен суммарные расходы британцев на электроэнергию рискуют составить 7% ВВП страны.

Британский фунт 1 сентября упал к доллару США на фоне неблагоприятных перспектив экономики Великобритании. Валютная пара торговалась с понижением на 0,2%, по 1,15955.

Британский энергорегулятор Ofgem объявил о росте максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для граждан на 80%. Изменения вступят в силу с 1 октября. Но каждый четвертый взрослый британец уже признал, что зимой не будет включать отопление, потому что оно ему не по карману. Каждый десятый респондент готовится взять кредит, чтобы гасить счета хотя бы частично и греться дома.

Страны Европы переживают энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями. ЕС провозгласил отказ от российских энергоносителей, но пока не нашел замену для топлива из России. Цены на газовом рынке подскочили, в том числе, на фоне новостей о снижении прокачки по газопроводу «Северный поток».

Лондон, Наталья Рязанова

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