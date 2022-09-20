Вучич: Мир может скатиться к конфликту мирового масштаба через один-два месяца

Президент Сербии Александр Вучич в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН во вторник, 20 сентября, заявил, что ожидает и расширения вооруженного конфликта до мирового уровня, – сообщает сербский телерадиоканал РТС.

В эфире РТС Вучич сказал: «Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны».

«Для всех нас малых, которые хотели бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю, что все, что увидим в предстоящем периоде – дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР», – заявил также президент Сербии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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