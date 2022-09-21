Белый дом – о словах Путина о ядерном оружии: «Мы воспринимаем это серьезно»

США всерьез восприняли слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы использовать любые средства для защиты территориальной целостности. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Мы воспринимаем это серьезно. Мы отслеживаем их стратегическую конфигурацию, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость», – сказал Кирби в комментарии ABC (цитата по RT). Впрочем, по его словам, в Вашингтон пока видят необходимости повышать готовность ядерных сил. «Прямо сейчас это не требуется», – отметил Кирби.

Представитель Белого дома назвал безответственными заявления российского президента.

Кирби также заявил, что Россия столкнется с «серьезными последствиями» со стороны США, если она решит использовать ядерное оружие, информирует «Коммерсантъ». Он напомнил, что президент США ранее предупреждал об этом.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о частичной мобилизации и напомнил о праве России применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности страны.

«Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что «роза ветров» может вернуться», – сказал президент. Путин подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности России будут использоваться «все имеющиеся в нашем распоряжении средства». По его словам, независимость и свобода России будут обеспечены всеми имеющимися средствами.

Вашингтон, Наталья Петрова

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