Большая семерка заявила о необходимости реформировать ООН

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» договорились о необходимости укрепить ООН перед лицом новых глобальных угроз. Они подписали совместное заявление с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

«Министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом растущих глобальных угроз», – цитирует документ РИА Новости.

Призывы к реформированию ООН звучат все чаще. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН предложил увеличить число постоянных членов в Совбезе организации. Он также призвал ограничить право вето в отношении массовых преступлений.

США также призывали к модернизации Совбеза ООН, чтобы орган «включал больше различающихся по географии взглядов». Однако, в качестве нового члена Совбеза предложили не одну из африканских или азиатских стран, а Германию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что его страна заслуживает место постоянного члена Совбеза ООН, поскольку уважает принципы организации и стремится к сотрудничеству. Шольц отметил, что правила и институты пора адаптировать к реалиям XXI века, где страны и регионы Азии, Африки и Южной Америки должны иметь «большее политическое влияние на мировой арене».

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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