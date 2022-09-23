Индия попросилась в постоянные члены Совбеза ООН

Индия призвала включить ее в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Глава индийского МИД Субраманьам Джайшанкар заявил, что организацию пора реформировать, чтобы учитывать мнение большего числа государств.

Министр спрогнозировал, что через несколько лет Индия станет третьей по величине экономикой в ​​мире и самой густонаселенной страной. Важно, чтобы мнение такой страны учитывалось при принятии решений ООН – ради интересов региона и всего мира.

«Отсутствие такой страны в ключевых глобальных органах нехорошо для нас, но я бы также сказал, это нехорошо для Совбеза. Пять постоянных членов – это очень важное заявление на тему того, что представляет собой мировой порядок», – приводит слова Джайшанкара Times of India.

Он напомнил, что ООН создана 80 лет назад, и за это время число независимых государств в мире увеличилось в четыре раза. Есть части мира, чье мнение сейчас не учитывается при рассмотрении важных вопросов. Поэтому организацию нужно реформировать, чтобы она отражала мировую реальность, уверен Субраманьам Джайшанкар.

Сейчас в Совбез ООН входят пять постоянных членов и 10 непостоянных, которых Генассамблея избирает на двухлетний срок. Россия, Великобритания, Китай, Франция и США как постоянные члены СБ ООН могут наложить вето на любую резолюцию. Индия уже полтора года работает в качестве непостоянного члена СБ ООН.

Главы МИД стран «Большой семерки» выпустили совместное заявление с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем о необходимости укрепить ООН. Для большей эффективности они призвали расширить число постоянных членов Совбеза ООН за счет Германии.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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