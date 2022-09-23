Дональд Трамп: США катятся в ад и находятся в упадке

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «катится в ад» и находится в упадочном состоянии. По его мнению, улучшить ситуацию может только сильный лидер.

«Страна катится в ад. Мы нация, которая находится в упадке. <…> В нашей стране бардак. Наша страна не выживет», – сказал экс-глава государства в интервью Fox News

Трамп подчеркнул, что хотел бы видеть на посту американского президента сильного лидера, равного Си Цзиньпину, и неважно, будет это республиканец или демократ. Миллиардер призвал США забыть о внутриполитических конфликтах.

При этом бывший президент добавил, что болеет за успех действующего главы Белого дома Джо Байдена. «Вне зависимости от того, республиканец он или демократ, я хочу видеть кого-то сильного. Я бы предпочел, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это серьезно отягчит [предвыборную кампанию] и, возможно, даже приведет к поражению», – отметил Трамп.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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