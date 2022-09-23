Байден: США никогда не признают итоги референдумов на освобожденных территориях Украины и продолжат вооружать Киев

Президент США Джо Байден в пятницу, 23 сентября, заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают вхождение в состав России освобожденных территорий Украины по итогам референдумов, – сообщают СМИ.

В распространенном в пятницу заявлении президента США Джо Байдена говорится: «Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. США продолжат работать со своими союзниками над дополнительными экономическими мерами против России. Кроме того, Вашингтон будет и дальше поставлять военную помощь Киеву».

Отметим, что ранее сегодня, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила: «Мы не ищем конфликта с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к управлению эскалацией в этом конфликте».

Вашингтон, Иван Бабурин

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