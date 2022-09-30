США готовы признать суверенитет тихоокеанских островов Кука и Ниуэ

США намерены признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ. Об этом сообщается в официальном релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств», – приводит пресс-служба слова президента Джо Байдена.

По словам главы государства, ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в тихоокеанском регионе. В связи с чем США стремятся нарастить сотрудничество с расположенными там островными странами и территориями.

«Безопасность на Тихом океане остается для нас столь же критически важной и, надеюсь, для вас тоже. Безопасность Америки и, откровенно говоря, мира зависит от вашей безопасности и от безопасности тихоокеанских островов», – отметил Байден.

Стоит отметить, что большинство государств, включая Россию, не признает Острова Кука и Ниуэ субъектом международного права.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»