США получили удар от государств Тихого океана в виде отказа от сотрудничества

Отказ островных государств Тихого океана от сотрудничества стал ударом для США. Страны выдвинули претензии Вашингтону в ответ на предложение. Об этом пишет газета The Guardian.

Американцы на саммите в Вашингтоне планировали сблизиться с союзниками в регионе на фоне растущего влияния Китая. США предложили подписать документ, обязывающий участников бороться с «климатическим кризисом» в условиях осложняющейся геополитической обстановки.

Однако инициатива Штатов была встречена настороженно. Соломоновы Острова отказались подписывать соглашение. Как пояснили представители страны, им необходимо время для того, чтобы оценить предложение Вашингтона.

США уже сотрудничают с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау в рамках договора о свободной ассоциации. Белый дом предоставляет финансовую помощь этим государствам в обмен на оборонные обязательства.

При этом там все чаще озвучивается беспокойство из-за новой декларации. Представители этих стран указывают на то, что текущая поддержка не соответствует их вкладу в обеспечение безопасности в регионе, а оказываемая Вашингтоном финансовая помощь недостаточна.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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