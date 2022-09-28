Балицкий попросил Путина включить Запорожскую область в состав России

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта.

Скан соответствующего документа, подписанного 28 сентября, опубликовал член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожская область», – сказано в обращении Балицкого.

В документе подчеркивается, что свой выбор народ Запорожья «своим свободным волеизъявлением в ходе референдума решил покончить с чуждыми ему ценностями и воссоединиться с родной гаванью – Россией».

Ранее сегодня аналогичные обращения подписали глава Херсонской области Владимир Сальдо и руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

Пятидневные референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям по вхождению в Россию завершились во вторник, 27 сентября. В ДНР за принятие региона в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11% и в Херсонской области – 87,05%.

Мелитополь, Наталья Петрова

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