Пасечник и Сальдо попросили Путина принять ЛНР и Херсонщину в Россию

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России. Аналогичное обращение направил президенту России глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», – сказано в обращении главы ЛНР.

Пасечник заявил, что в Луганской народной республике осознают историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом России. «Знаем, что Донбасс – часть России и уже восемь лет воюем за нашу мечту, – вернуться в родную гавань», – отметил он.

Позже Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное Владимиру Путину, о принятии ЛНР в состав России в качестве нового субъекта. Напомним, по итогам проведения референдума в ЛНР 98,42% граждан республики высказались за присоединение к России.

Вслед за Пасечником к Путину обратился глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. Он попросил президента РФ принять регион в состав России по итогам завершившегося накануне референдума.

«Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона, обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом», – говорится в обращении Сальдо.

Глава администрации Херсонщины подчеркнул, что референдум был проведен «в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права». «Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным», – заявил Сальдо. Напомним, что в Херсонской области за вхождение в состав РФ проголосовали 87,05% избирателей.

Ранее сегодня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что получил от Центризбиркома ДНР протокол по итогам голосования на референдуме о вхождении в Россию. По его словам, в ближайшее время он направится с этим документом в Москву – «на подписание соглашения с президентом РФ», передает ДАН. По информации СМИ, российскую столицу также посетят глава ЛНР Леонид Пасечник, а также главы администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Добавим, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России встретится с руководителями территорий, где прошли референдумы о вхождении в состав России, но деталей пока нет. «Мы сообщим вам, когда они встанут в график, если они встанут в график», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской области по вопросу вхождения этих территорий в состав России прошли с 24 по 27 сентября. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23% избирателей, в Запорожской области – 93,11%.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»