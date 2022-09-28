Госдума скорректирует график работы в связи с референдумами в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области

Госдума планирует провести 3 и 4 октября пленарные заседания в связи референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Госдума должна скорректировать план работы для принятия решений по итогам референдума… Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10-е. Соответственно, 3 октября в понедельник планируется провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитетов», – пояснил Володин.

«Решения президента должны быть законодательно обеспечены», – подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее, что в ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42% избирателей, в ДНТ – 99,23%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%. Представители властей этих регионов готовят обращения в адрес президента РФ Владимира Путина о включении в состав России.

Москва, Мария Соколова

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