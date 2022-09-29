Хуснуллин назвал сроки восстановления городов Донбасса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что города в Донецкой и Луганской народной республики будут восстановлены за два-три года. По его словам, для этого планируется задействовать до 60 тысяч строителей.

«Сегодня в работе порядка 2 тыс. объектов, из которых по 200 и более мы сдаем каждую неделю. Но объем работ настолько велик, что 32 тысяч строителей нам не хватает», – сказал вице-премьер на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ (цитата по сайту правительства России).

По мнению Хуснуллина, необходимо нарастить количество задействованных строителей до 50-60 тысяч человек.

«Тогда за два-три года мы восстановим эти регионы», – полагает чиновник.

Вице-премьер в качестве примера упомянул Московскую область, которая планирует привлечь дополнительных строителей в Мариуполе. Хуснуллин также обратился к главам российских регионов с просьбой изыскать дополнительную рабочую силу для строительства на освобожденных территориях.

Москва, Наталья Петрова

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