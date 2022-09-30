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Пятница, 30 сентября 2022, 14:33 мск

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Меркель призвала создать общеевропейскую архитектуру безопасности с участием России

Фото: merkur.de

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Россия должна быть задействована в создании общеевропейской архитектуры безопасности. При этом политик признала, что для этого требуется выдержка.

«Возможно, звучит сегодня так же нереалистично, как речь Конрада Аденауэра о единстве Германии в 1950 году, но мы должны работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России в рамках принципов международного права, – заявила Меркель. – До тех пор, пока мы этого не достигнем, таково горькое осознание 24 февраля, холодная война не закончится».

Ранее экс-канцлер Германии призвала европейских политиков относиться серьезнее к словам президента РФ Владимира Путина. По ее мнению, российский лидер не бросает слов на ветер, когда говорит о красных линиях или о готовности применить ядерное оружие в случае стратегической опасности для своей страны.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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