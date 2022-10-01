В Буркина-Фасо произошел военный переворот

Группа военных сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента Буркина-Фасо. Новым главой государства объявили капитана Ибрагима Траоре.

Военные объявили о смене власти вечером 30 сентября по местному телевидению, передает Reuters. В течение всего дня 30 сентября местные СМИ сообщали о стрельбе и взрывах в районе президентского дворца. Вещание государственного телевидения несколько раз прерывалось.

Захватившая власть группа распустила правительство и приостановила действие конституции. В стране на неопределенный срок введен комендантский час, а границы закрыли. Военные заявили, что Поль-Анри Сандаого Дамиба смещен, поскольку не справлялся с безопасностью и отказался заниматься реорганизацией армии.

Переворот в Буркина-Фасо стал вторым с начала года. Вечером 23 января президента страны Рока Марка Кристиана Каборе арестовали, а утром объявили о его смещении с поста. Военные захватили власть, заявив, что переворот прошел бескровно.

Уагадугу, Наталья Рязанова

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