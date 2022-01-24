В Буркина-Фасо произошел переворот

В Буркина-Фасо, одной из беднейших стран на западе Африки, произошел военный переворот, об этом в понедельник, 24 января, по телевидению объявили военные, – сообщает французское агентство AFP в Twitter.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление армии сообщает, что военные Буркина-Фасо распустили правительство и Национальную ассамблею (парламент), а также закрыли границы. Также сообщается о свержении президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе.



В заявлении предводителя мятежников, подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибы, говорится, что переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности».

Сообщение было сделано от имени организации «Патриотическое движение за защиту и восстановление» (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration; MPSR), в которую входят все воинские подразделения Буркина-Фасо. Военные объявили, что президент не способен объединить нацию для противостояния вызовам.



Ранее Reuters сообщало о задержании президента страны Рока Марка Кристиана Каборе вечером 23 января, после перестрелки у его резиденции в столице страны Уагадугу. Его отвезли на одну из армейских баз.



Сообщается, что в столице страны отключили мобильную связь и ввели комендантский час.







Уагадугу, Иван Бабурин

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