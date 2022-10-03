Военком Хабаровского края отстранен от должности

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лойко отстранен от должности, заявил глава региона Михаил Дегтярев. Половину прибывших по повестке хабаровчан вернули домой как ошибочно призванных.

Дегтярев напомнил, что губернаторы назначены ответственными за проведение частичной мобилизации в своих регионах. Он рассказал об ошибках, допущенных в крае, например призванном отце-одиночке, который воспитывает дочь-инвалида. И подобных историй насчитывается несколько сотен.

«За 10 дней прибыли в военкомат по повестке несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для военной службы по контракту. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лойко отстранен от занимаемой должности», – рассказал губернатор в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Дегтярев заверил, что это решение не повлияет на выполнение задач по частичной мобилизации.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. В ряде регионов призванных по повестке граждан массово возвращают домой, поскольку они не подходят под критерии мобилизации.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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