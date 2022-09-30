Более 80 рязанцев вернулись домой после призыва по ошибке

Более 80 жителей Рязанской области вернулись домой. Их мобилизацию признали ошибочной и отменили, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта.

В организацию поступают обращения от граждан, которые считают, что их ошибочно призвали на военную службу. Порядка 100 подобных обращений уже рассмотрено, по большинству есть результат.

«Некоторые ошибки уже удалось исправить. На сегодняшний день более 80 ошибочно призванных возвращены из расположения учебного центра домой», – говорится в сообщении штаба, опубликованном в соцсети.

В организации отметили, что истории многих ошибочно призванных похожи. Среди возвращенных домой несколько многодетных отцов 45-летнего возраста, студенты очно-заочной формы обучения, граждане, непригодные к службе по состоянию здоровья.

Ранее около 400 ошибочно призванных граждан вернули домой в Крыму, более 100 человек – в Амурской области.

Рязань, Наталья Рязанова

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