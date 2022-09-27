В Приамурье более ста ошибочно мобилизованных вернулись домой

Более 100 жителей Амурской области вернулись домой после частичной мобилизации. Их призвали по ошибке из-за устаревших данных в военкоматах, пояснил глава региона Василий Орлов.

«После проверки всех документов специалисты установили, что они по тем или иным параметрам не подлежат призыву. Такие «сбои» происходят из-за того, что данные, на которые опираются в военкоматах, зачастую устарели», – написал губернатор в телеграм-канале.

Василий Орлов посоветовал амурчанам приходить в военкоматы с пакетом документов, подтверждающих статус неподлежащего призыву. Губернатор еще раз напомнил, что под частичную мобилизацию не подпадают непригодные по состоянию здоровья граждане, студенты, многодетные отцы с четырьмя детьми.

В Крыму отменили мобилизацию 400 человек, из них 300 вернули в первый же день как неподходящих по возрасту.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»