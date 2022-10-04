В МИД РФ вызван посол Казахстана из-за «бандеровского эмиссара»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 4 октября прокомментировала вызов посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева в связи с тем, что Астана не выполнила обещаний и не выслала украинского посла Петра Врублевского, призывавшего «убивать как можно больше русских».

В своем телеграм-канале Захарова напомнила, как еще недавно Врублевский призывал «убивать как можно больше русских», и, когда российская сторона потребовала выслать дипломата из Казахстана, ей «было обещано», что Врублевский безвозвратно покинет республику «в самые сжатые сроки».

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», – написала Мария Захарова.

Российский дипломат выразила надежду на то, что «казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».

Москва, Иван Бабурин

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