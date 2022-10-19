Зеленский уволил посла в Казахстане, призывавшего убивать русских

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который призывал «убивать как можно больше русских». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Кто станет преемником Врублевского в качестве главы украинской диппредставительства в Астане, не сообщается.

Напомним, в августе в социальных сетях появилось видео, на котором Врублевский заявляет, что украинский режим старается убить как можно больше русских сейчас, чтобы меньше пришлось «убивать нашим детям». Скандальное заявление дипломат сделал в интервью одному из казахстанских блогеров.

23 августа украинский посол был вызван в МИД Казахстана, где ему был выражен протест с его высказываниями о русских. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин позже сообщил, что Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и должен покинуть страну в ближайшее время. Следственный комитет РФ начал проверку заявления дипломата.

5 октября официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что от украинского МИД получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатура согласовывается.

Киев, Наталья Петрова

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