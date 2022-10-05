Путин подписал законы о вхождении в состав России новых территорий и назначил врио глав

Президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства назначил временных руководителей новых регионов.

Данные документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно законам со дня принятия ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Россиянам, проживающим на присоединенных территориях, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны их документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине. Предусматриваются гарантии и в сфере имущественных отношений.

Также опубликованы указы о назначении временных глав регионов. Леонид Пасечник стал временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики, Денис Пушилин – Донецкой, Евгений Балицкий – врио губернатора Запорожской области, Владимир Сальдо – Херсонской. Все они будут руководить до вступления в должность избранного главы.

Москва, Зоя Осколкова

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