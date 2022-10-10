российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 октября 2022, 08:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В США хотят приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

Американские политики предлагают ввести эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии. Таким образом, конгрессмены хотят «наказать» саудитов за решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Инициаторами идеи выступили член Палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь. «Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии», – сообщается в статье, опубликованной Politico.

Соответствующий законопроект конгрессмены намерены представить в Сенате и Палате представителей на этой неделе. По мнению авторов инициативы, прекращение поставок американского оружия станет серьезной проблемой для Эр-Рияда.

При этом королевство, как считают политики, не сможет резко сменить поставщиков. «Учитывая минимальную совместимость между нынешней системой вооружений Саудовской Аравии и потенциальными иностранными заменами, она мало что сможет сделать, чтобы отреагировать на предлагаемый законопроект, кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли», – добавили законодатели.

Напомним, на прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это самое резкое сокращение добычи с начала пандемии. Против сокращения выступали США, которые пытались дипломатическими путями убедить союзников не поддерживать соглашение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В Кремле заметили, что США теряют самообладание / «Провокационная воинственность и сумбурные намеки»: в МИД России не верят в «сигналы» США о переговорах по Украине / Лавров: болезнь НАТО зашла слишком далеко / Двое погибли: в Лас-Вегасе мужчина бросился с ножом на прохожих / В США полицейская машина вылетела на тротуар – пострадали восемь человек / Президент США заявил о прямой ядерной угрозе миру впервые со времен Карибского кризиса / США закупают лекарства для лечения лучевой болезни на 300 млн долларов / Посол: США давят на Бразилию ради санкций против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, США,